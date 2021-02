El pique entre los 'Galácticos' y Florentino: "No me señales con el dedo..."

El documental de 'ESPN' sobre los 'Galácticos' sigue dejando muchas perlas y el diario 'MD' ha contado lo que se conoce como 'el motín del Txistu'.

Este pique tuvo lugar en el restaurante El Txistu y durante una comida para celebrar el título de Liga. Los jugadores se soblevaron y Fernando Hierro le dijo a Florentino Pérez que no irían a Cibeles si no pueden subirse a la fuente.

El gesto no le gustó a Florentino Pérez y le dijo: "No me apuntes con el dedo, que yo no soy un árbitro".

Más tarde, Fernando Hierro y Vicente del Bosque acabaron despidiéndose del Real Madrid.