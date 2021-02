El pique entre Sandoval y Chico Flores: memoria corta, fantasmas y vendedores de humo

Chico Flores y José Ramón Sandoval no acabaron bien la temporada pasada. Al menos eso se puede desprender tras el despido del segundo por parte del Fuenlabrada esta semana.

El técnico pasó por 'Radio Marca' tras conocer su despido y asumió su responsabilidad. Pero también fue cuestionado por el comentario de Chico Flores en las redes sociales.

El futbolista respondió a la publicación del Fuenlabrada con un emoticono de risas, guiñando un ojo, un signo de 'o.k.' y un adiós con un fantasma.

"No está en el Fuenlabrada y no es por decisión mía, se equivoca de enemigo. Tiene la memoria muy corta, no se acuerda de quién le llevaba la medicación o quién se puso una EPI para taparlo cuando se lo llevaron", aseveró.

Chico Flores le respondió, de nuevo por las redes sociales. "Lo único que le tengo que agradecer es el llevarme las medicinas a la habitación en el hotel de Coruña, por lo demás, no tengo nada más que agradecerle, sino al revés. Su segundo, Ismael, sí que es un grandísimo profesional y una gran persona, un fenómeno.