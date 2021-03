El pique Suárez-Lucas: "¿Os quejáis después de la Liga del año pasado?"

Atlético y Real Madrid repartieron puntos tras su batalla en el Metropolitano. Luis Suárez dio ventaja a los 'colchoneros' y Karim Benzema, en la recta final, rescató un valioso empate para poder continuar en la persecución de la Liga. Pero también saltaron chispas.

Pese a que durante el encuentro no se apreciaron broncas, tras el pitido final y con la polémica de ese posible penalti por mano de Felipe sí discutieron entre atléticos y madridistas antes de encarar el túnel de vestuarios.

La más caliente la protagonizaron Luis Suárez y Lucas Vázquez, con Mario Hermoso también de espectador. Las cámaras de 'Movistar +' captaron qué se dijeron los dos rivales cuando se encontraban todavía en el césped.

"¿Os vais a quejar después de la Liga del año pasado? Tiene tela, chaval", soltó el delantero uruguayo al gallego, que no tardó en responder al ver la reacción.

Recordó la etapa del charrúa en el Barça: "Es que si no, no la ganáis. O la perdemos nosotros o no la ganáis", atajó el futbolista 'merengue'. Suárez cerró el debate: "¿Cómo la ganasteis vosotros?".