El 'plan B' del United para sustituir a Solskjaer si se complica Pochettino

En el Manchester United, Ole-Gunnar Solskjaer está en la cuerda floja. Del técnico depende seguir o no en Old Trafford. Por lo que pueda pasar, la directiva ya le ha buscado posibles sustitutos. Además de Mauricio Pochettino, el gran favorito, añade 'Express' que Massimiliano Allegri, ex técnico de la Juventus, gusta también a la cúpula 'red devil'.