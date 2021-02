El plan de caza del Madrid al Atlético

El Atlético parecía imparable en esta Liga hasta que el Celta rascó un punto del Wanda Metropolitano (2-2). Madrid, Barcelona y Sevilla, los perseguidores del cuadro rojiblanco, no pierden la esperanza por atrapar a los 'colchoneros'.

El conjunto blanco es el que más cerca está ahora -a cinco puntos- y pretende echar mano en las próximas jornadas a los de Simeone. El diario 'AS' señala el plan establecido por los 'merengues' para intentar pelear por LaLiga.

A pesar de que el Atleti tiene dos partidos pendientes, el equipo de Zidane sabe que debe ganar a Valencia, Valladolid y Real Sociedad para llegar al derbi madrileño bien colocado e intentar dar un golpe encima de la mesa.

Eso sí, Simeone y los suyos deben de dejarse algunos puntos por el camino para facilitar las cosas, aunque de aquí al duelo entre los dos en el Wanda, los 'colchoneros' ya se habrán puesto al día ante Levante (17 de febrero) y Athletic (10 de marzo).

LaLiga tenía un claro dominador y ahora parece que no esté del todo clara. El Atlético no puede dejarse llevar porque su eterno rival mantiene la persecución y no tiene decidido bajar los brazos.