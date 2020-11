"El plan de Robert Moreno era convocarme, estoy cerca de volver a la Selección"

Ander Herrera pasó por los micrófonos de 'Radio MARCA' para hacer un repaso a su actual momento como jugador del PSG. Como viene siendo habitual, el español fue preguntado por las estrellas del equipo.

"Desde que estoy aquí, las preguntas por Mbappé y Neymar son muy recurrentes, pero lo llevo bien. Soy un obrero del fútbol, intento ayudar para que los cracks del equipo rindan a su nivel", declaró.

Además, comentó sobre su estancia en el Parque de Los Príncipes: "Estoy disfrutando de un buen momento. Físicamente me encuentro muy bien. Creo que soy el jugador de campo que más minutos llevo y estoy satisfecho. Me cuido mucho para alargar lo máximo posible mi carrera porque amo el fútbol".

Sobre la derrota en la final de Champions ante el Bayern, comentó: "Yo no puedo encontrar la parte positiva a perder una final de Champions. Me costó recomponerme y no olvidaré nunca las ocasiones claras que fallamos en la primera parte. Como club se ha dado un paso adelante por ser subcampeón de Europa. Me costó mucho ver la parte positiva de la derrota. Como grupo nos hemos hecho fuertes. No es justo decir que el objetivo es ser campeones de Europa porque si no fracasarían 12 equipos".

Finalmente, se refirió a su posible regreso a la Selección Española: "Cuando tuve regularidad fui a la Selección con Lopetegui. El plan de Robert Moreno era convocarme... Con Luis Enrique solo puedo decir que voy a trabajar para ello porque representar a tu país es lo más grande que hay. No voy a tirar la toalla. Creo que estoy cerca y estoy haciendo méritos para que se me tenga en cuenta".

"Pero repito mi respeto para el seleccionador, si me toca apretar desde fuera lo haré como un español más. Lo que me quita el sueño es el día a día en mi club, pienso que la Selección es un premio que llegará si lo mereces", sentenció.