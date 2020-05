El plan de Yerry Mina para mejorar durante el confinamiento

No solo de ejercicios físicos viven los futbolistas durante este confinamiento. Yerry Mina explicó a los canales oficiales del Everton que se dedica a ver partidos anteriores para ver en qué mejorar.

"Cuando regrese la Premier tengo que estar como si nada hubiera pasado. Incluso encontrarme en mejor forma. Y por eso procuro ser meticuloso a la hora de trabajar", confesó el colombiano.

Yerry Mina no solo se dedica a ver sus partidos en el Everton, sino también encuentros de Palmeiras, club en el que triunfó antes del salto a Europa.

"Lo hago para ver qué hacía antes y que ahora no hago. Es bueno mantener siempre lo mejor", añadió el central del Everton, consciente de que es importante para su equipo que dé un paso adelante.

El colombiano también explicó su rutina diaria: "En la casa estoy con mi señora y un preparador físico que me está entrenando. Mis días son muy tranquilos, me levanto, tomo un baño, desayuno y trato de ver algún partido de los que he jugado".

Analizó Yerry Mina a su actual técnico, Carlo Ancelotti, y su principal virtud. "La tranquilidad que tiene. Cuando estamos a un nivel de presión muy alto, él está tranquilo para transmitirnoslo mismo. Sabemos que tinee mucha experiencia y en ese tipo de situaciones", aseveró.