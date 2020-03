El plan del Betis para que la plantilla mantenga la forma en casa

Paran los partidos, pero no los entrenamientos. El Betis sigue con su puesta a punto de forma algo diferente.

El coronavirus ha obligado a Xabi Gil, preparador físico del Betis, a preparar rutinas para cada jugador. Así se lo relató a 'AS'.

"Se trata de minimizar los efectos del confinamiento en las casas, el no poder entrenar con normalidad. Hemos elaborado un plan de trabajo conjunto, que es para todos, y al margen planes individualizados para cada jugador en función de su posición en el campo, prevención de lesiones o aspectos de cada deportista", explicó.

El objetivo es claro: que la plantilla se mantenga al 100%. "Se trata de intentar mantener en la medida de lo posible el estado de forma de los jugadores", expresó.

Porque nadie quiere que los jugadores pierdan la forma por no poder salir de casa. "La pérdida de forma se produce a partir de la semana o a los ocho días de inactividad. Este no es el caso porque los jugadores no dejan de entrenar, solo lo harán de forma distinta", concluyó.