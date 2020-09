El poder de Messi en el Barça

Pese a que puso en jaque a la entidad vía burofax, Leo Messi seguirá en el FC Barcelona en esta temporada 2020-21 que está dando sus primeros pasos.

Su amago de salida desató una crisis sin precedentes en la historia de la entidad catalana que reflejó la importancia capital y el poder del astro de Rosario en el que es el club de su vida.

Andoni Zubizarreta, antiguo portero del club y también ex directivo, mantuvo una charla con Vicente del Bosque en 'El País' en la que recordó una frase que refleja esa relevancia del argentino.

La misma fue pronunciada por Gerardo 'Tata' Martino, que dirigió al club en la campaña 2013-14 y refleja la complejidad a la hora de gestionar a una figura del calibre de Messi en el Barça.

"Cuando Martino entrenaba en el Barça, le decía a Leo: 'Ya sé que si usted llama al presidente me echa, pero no hace falta que me lo demuestre todos los días. Ya lo sé", recordó Zubizarreta, que quiso señalar el que, en su opinión, es el gran problema de Messi.

"Para mí, el problema más grande de Leo es que es un competidor brutal consigo mismo. Por eso a veces pasan cosas como esta", sentenció en referencia a su malestar reciente con el Barça.