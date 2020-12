El posible encaje de Szoboszlai en el 'rodillo' de Nagelsmann

Según informa 'Sky Alemania', Dominik Szoboszlai habría dado el "sí, quiero" al RB Leipzig, dando continuidad a su trayectoria en la prolífica factoría de Red Bull tras un paso más que exitoso por Salzsburgo, donde debutó profesionalmente hace escasos dos años tras un meteórico paso por sus escalafones inferiores y un par de cesiones al Liefering de la Segunda División austriaca. El anuncio de su 'ascenso' podría hacerse oficial antes de Navidad, lo que permitiría al héroe de Hungría, de 20 años, jugar a un nivel aun más competitivo.

Con 8 goles y 5 asistencias en lo que va de temporada en la Bundesliga de Austria, Szoboszlai ha sido la estrella indiscutible del equipo dirigido por Jesse Marsch. Pero, ¿seguirá siendo así cuando sea Julian Nagelsmann el que dé las órdenes? Basta echarle un breve vistazo a la plantilla del conjunto alemán para darse cuenta de que no lo tendrá fácil para hacerse un hueco en el once inicial. No solo por la presencia en el vestuario de futbolistas como Christopher Nkunku (23), sino de las frecuentísimas rotaciones del joven preparador germano.

Cuando hablamos del internacional húngaro, hablamos también de un centrocampista ofensivo con dotes de pase excelentes, que rompe líneas con suma facilidad y tiene un claro idilio con el gol. Un perfil que cumplen la gran mayoría de futbolistas de campo del Leipzig; carrileros incluidos, como ha demostrado Angeliño con sus últimas actuaciones. Pese a su determinación y adaptabilidad, su zona preferente de acción es la izquierda, donde contaría, en principio, con menos competencia -y seguiría siendo bastante numerosa- por un puesto que a la derecha.

Entre sus principales virtudes se encuentran también el remate a portería -también desde larga distancia- y la presión alta. El 'sello Red Bull' corre por las botas de un Dominik Szoboszlai que cumple todos los requisitos para triunfar a las órdenes de Nagelsmann, incluida su juventud. Al fin y al cabo, el preparador del RB Leipzig tiene a su disposición un buen número de futbolistas Sub 23 entre los que el húngaro encajaría a la perfección por edad, talento y prestaciones. Donde caben 15, caben 16. Pero, al final de la semana, solo pueden salir once de inicio.