El positivo del Girona es Ibrahima Kebe

Ibrahima Kebe es el positivo en coronavirus del Girona. El club y el futbolista lo confirmaron en sendos mensajes en las redes sociales. Todo apunta a que el encuentro con el Almería tendrá lugar de todas formas, pues él se aisló y sus compañeros viajaron a Andalucía.

"Ayer, recibí la confirmación que he dado positivo en COVID-19. No tengo síntomas y me encuentro bien. Debo cumplir el protocolo y aislarme por unos días. Mientras tanto, seguiré trabajando en casa hasta derrotar al virus para poder volver bien", expresó el futbolista.

Estuvo en el duelo ante el Cartagena del 27 de octubre, pero no expandió el virus. Hubo pruebas posteriores a que se conociera su caso para comprobarlo y los demás integrantes de la plantilla de Francisco Rodríguez dieron negativo, conque no hubo problemas.

En lo deportivo, este se antoja un obstáculo inesperado para Kebe. Estaba irrumpiendo en el primer equipo del Girona en este inicio de temporada y, en lo que supera el COVID-19, tendrá que quedarse aparte durante alrededor de dos semanas, parando así su progresión.