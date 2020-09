El prematuro adiós al fútbol de Alejandro Llama

Los sueños de Alejandro Llama se hicieron añicos cuando en la temporada 2013-14 se rompió los ligamentos de la rodilla. Comenzó entonces un calvario que acabó con su retirada anticipada.

El diario 'Marca' rescata esta particular historia. Alejandro, nacido en 1996, se formó en las categorías inferiores del Real Madrid (donde coincidió, por ejemplo, con Reguilón) y del Atlético de Madrid (junto a Rodri o los hermanos Hernández).

Fue en el club rojiblanco donde todo se torció. Donde se rompió el cruzado. Aún no lo sabía, pero aquel día, con apenas 17 años, terminó su carrera. Porque la lesión se complicó.

El cartílago se le infectó, y la lesión acabó por ser imposible de superar. "La rodilla no me funcionaba. No me frenaba. Era muy duro porque fue como perder las cualidades", reveló, en una entrevista concedida a 'Mundo Deportivo'.

"Tras cinco años dándome de cabezazos contra un muro tomé la decisión de dejar el fútbol en activo. Tenía muchas ganas de volver y ves que tu pierna no funciona. De un día para otro todo se cayó de un plumazo. Ha sido duro asumirlo", añadió.

Ahora, con 24 años, estudia para cumplir otro sueño. Su carrera de futbolista terminó, pero ansía seguir los pasos de su padre como detective privado. "Me estoy preparando para ser detective privado, igual que mi padre", explicó.

"El fútbol de momento lo descarto totalmente. Me saque los tres niveles de técnico deportivo en fútbol pero creo que la carrera de entrenador es más dura aún que la de jugador. Por eso busqué un cambio de aires", apuntó al respecto de la posibilidad de hacer como Nagelsmann e ir al banquillo por culpa de las lesiones.

Por aquella lesión hoy tiene reconocida la incapacidad, pero eso no le va a privar de perseguir nuevas metas, aunque tenga que ser alejado de los terrenos de juego.