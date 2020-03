El preparador físico del Lega avisó del alto riesgo de lesión

Pol Llorente es de los más innovadores de la Liga en lo que a entrenamientos se refiere. Tuvo la idea de dar sesiones telemáticas para jugadores y aficionados y esta está implantada. En una entrevista con el diario 'AS', contó cómo surgió y avisó de los riesgos de la vuelta a la competición.

"Adaptándonos a la realidad actual y a las opciones de este mundo globalizado, una de las alternativas que estamos tomando como sociedad es el teletrabajo. ¿Por qué no nosotros? Hablé con dirección deportiva y cuerpo técnico para contarles que tuve esta idea. Estoy seguro de que no soy el primero", relató.

"La idea era, por un lado, fomentar algo nuevo para los jugadores, además de asegurarme de que los estaban haciendo algo pautado y, por otro lado, mitigar esa imposibilidad de salir de casa. Hacerlo más llevadero. Puede ser una herramienta grupal interesante en estos días de sin estar con los compañeros", añadió.

¿Qué hacer para que no se salten la rutina los chicos? "Apelamos a su responsabilidad, pero también a su sentido común. Ya te digo hoy que la sesión de hoy, además de que algunos se han conectado a Twitch para estar más cerca del aficionado, lo cual aplaudo, en nuestro grupo particular, todo el mundo me ha dado un 'check' de que estaban operativos y haciendo la sesión de trabajo".

Sobre cómo volverá, dijo: "El impacto va a ser altísimo e incontrolable. Estamos hablando de diferencias en cuanto a diferencias de jugadores, espacios, material, en cuanto a ejercicios que van a hacer. Ellos están acostumbrados a trabajos de ritmo, de alta intensidad, con competición intermitente y de equipo".

"Desde el punto de vista físico, condicional, cuanta más inactividad hay, más descenso hay de la masa muscular y masa ósea. Está claro. Se ha demostrado en enfermos o astronautas. Suele verse en pretemporada. Esto va a ser peor ahora, porque algunos no van a poder hacer inclusos ciertos ejercicios. El daño será grande", sentenció.