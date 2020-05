El preparador físico del Leganés que prefiere estar en el anonimato

El retorno de la liga española parece cada vez más cercano y pensando ya en el momento en el que eso suceda, los equipos comienzan a planificar el trabajo previo para retornar con las máximas garantías en busca de sus objetivos.

La capacidad para readaptarse puede ser una ventaja competitiva con respecto al resto de rivales y eso bien lo sabe un Leganés en el que el trabajo de su preparador físico Pol Lorente se convierte ahora en esencial.

"La adaptación es un poquito la clave ya no solo para el fútbol en particular sino para la vida en general. Aquel que sea capaz de adaptarse no solo a la situación futbolística particular sino al proceso en general, creo que le va a facilitar el nivel competitivo", explica a 'EFE'.

"En el cuerpo técnico tenemos una idea en función de lo que se va desgranando del famoso protocolo. Vamos conociendo poco a poco esas pautas de adaptación y a partir de ahí lo que procuraremos hacer es adaptarnos y entrenar de la mejor manera posible para que cuando nos toque competir lo hagamos con el mejor rendimiento", comenta.

No será, sin embargo, como antes del parón competitivo por el coronavirus: "De momento lo primero que dice es que no podemos entrenar fútbol. Podemos hacer algo en nuestra instalación de forma individual, manteniendo las distancias de seguridad sin interaccionar con el resto de compañeros, sin poner un rival, sin apenas intercambiar elementos móviles. No es fútbol pero es un primer paso para irnos acercando a lo que todos queremos".

Preguntado acerca de las similitudes entre lo que viene ahora y una pretemporada veraniega, cree que es distinto por el contexto global aunque en lo que a condición física se refiere habrá jugadores que regresarán incluso mejor que tras unas vacaciones.

"Como futbolistas van a venir en unas condiciones en las que llevan dos meses sin hacer su trabajo y la reincorporación al mismo tiene que ser paulatina y novedosa para no poner en riesgo su salud. Pero dándose cuenta de que dentro de nada se juegan la vida deportivamente hablando", razona.

"Hemos procurado tener un control sobre su carga de trabajo, sobre cómo está su salud en general. Pero en cuanto podamos habrá que volver a tomar nota, a partir de unos parámetros, para saber qué es lo que podemos hacer con un futbolista y seguir aquellos principios del entrenamiento básicos que todo el mundo dentro del gremio conoce y maneja para que sea de forma progresiva e individualizada, evitando cualquier tipo de riesgo", agrega.

A la hora de hacer balance del modo de trabajar en el confinamiento opina que ha sido una experiencia que les 'ha unido más si cabe como grupo' pese a que no les hubiera gustado vivirla. "Nos ha sensibilizado ante otras cosas que a lo mejor en el día a día el futbolista quizás obvia o no tiene tan presentes", dice.

"Estoy muy contento con la respuesta de los míos. Han seguido en líneas generales el plan y la forma de ejecutarlo. Su predisposición ha sido absoluta, lo que esperaba de estos profesionales", completa Lorente.

Su labor estas semanas ha ido más allá de la realizada con los futbolistas ya que ha planificado con mimo entrenamientos diarios abiertos y asequibles a todo el mundo a través de las redes sociales. Estos han tenido un gran seguimiento.

"Es algo que a mi me ha emocionado porque creo que ha sido nuestro granito particular de arena para intentar escalar esta montaña y salir adelante. Yo al menos me siento muy honrado de que haya gente que haya podido disiparse de esta situación haciendo actividad física con nosotros", afirma.

"He recibido correos y mensajes con casos muy particulares, incluso alguno que se quedó a medias de una recuperación de un cruzado anterior y esto le ha ayudado. Creo que hay gente que ha estado con nosotros. Y con que le haya servido solo a una persona, creo que hemos cumplido el objetivo", manifiesta.

Este reto le ha permitido progresar con las nuevas tecnologías. "Me ha ayudado a crecer como preparador físico y como persona. Yo que no tengo Twitter ni Instagram he tenido que hacerme Youtube a marchas forzadas. En cuanto a lo profesional me estrujo la cabeza cada día, no he repetido ninguna sesión para intentar hacerlo ameno", apunta.

Su deseo, ahora, es dar un paso al costado: "Ojalá pueda volver a anonimato pronto porque significará que hemos salido de esto o que esta parte en la que involuntariamente he cogido algo de protagonismo", prosigue.

"Que yo pueda volver a ser un actor secundario o uno de esos figurantes, que el protagonismo sea para quienes tienen que serlo de verdad. Me sentiría honrado sabiendo que hay gente que ha podido saber aprovechar esta situación Tengo ganas de pasar página y volver a una situación como la anterior", concluye.