El presente y el pasado del Valencia, juntos para dar el último adiós a Españeta

Actuales empleados y dirigentes del Valencia, con el presidente Anil Murthy a la cabeza, y directivos, jugadores y entrenadores de etapas anteriores acudieron este jueves al Tanatorio Municipal de la capital valenciana a rendir un último homenaje a Bernardo España, 'Españeta', histórico utillero del club que falleció este miércoles.

Entre los asistentes estuvieron el ex presidente Pedro Cortes, el ex entrenador Unai Emery y ex jugadores como Ricardo Arias, Fernando Giner, Miguel Ángel Bossio, Paco Camarasa, Miguel Tendillo, Juan Sánchez, Vicente Rodríguez, Fernando Gómez, Robert Fernández o Curro Torres.

"Era una persona muy querida, que dejaba huella. Es una figura que unía y el partido de pretemporada en Mestalla de presentación era un homenaje a él que disfrutábamos muchísimo", señaló Emery, que destacó también su "sentimiento" hacia el Valencia.

"En el vestuario la comunicación pasaba por él en el sentido positivo. Lo utilizaba incluso en charlas para motivar a los jugadores", desveló el actual técnico del Villarreal.

Además, desde que se conoció la muerte de Españeta numerosos aficionados han dejado flores y algunos recuerdos en un improvisado 'altar' en la puerta 12 del estadio de Mestalla.

"Era una figura que siempre reflejaba alegría, pero la vida es esto, tiene un comienzo y final. Allá donde esté siempre estará pendiente del Valencia. Cuando llegué al estadio en el año 1981, me topé con él en el vestuario, no llevaba botas y ya las tenía él preparadas para solucionarlo. Nos solucionaba muchos problemas", recordó Robert Fernández.

"Era muy especial, su sonrisa, su carcajada que era capaz de paralizar cualquier conversación. Era muy querido, le vamos a echar de menos pero seguro que arriba va a estar muy pendiente del club", añadió.

El club valenciano anunció también que sus cenizas serán esparcidas en el césped de Mestalla y que los jugadores lucirán un brazalete negro en el partido contra el Villarreal del domingo. En el próximo encuentro que se jugará en Mestalla, ante el Getafe, se guardará un minuto de silencio y se lucirá de nuevo el brazalete de luto.