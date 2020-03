El presidente chino de los Wolves advierte sobre el coronavirus

Jeff Shi, presidente de los Wolves y de ascendencia china, utilizó los medios oficiales del club para mandar un mensaje a todos los seguidores del conjunto inglés, en particular, y del fútbol, en general.

"Escribo esta nota en un momento de gran adversidad, no solo para el fútbol, sino para la población del mundo entero que compartimos. He estado en contacto cercano con amigos en China desde que comenzó la pandemia en Wuhan, lo que me ha permitido tener una aguda conciencia de la menaza y el impacto del virus", comenzó Shi.

El presidente de los Wolves quiso agradecer el compromiso de los suyos. "Me gustaría felicitar a nuestros entrenadores, jugadores y personal que viajaron a Atenas esta semana para participar en un encuentro que ninguno de nosotros consideró apropiado jugar. Mostraron una gran profesionalidad y dedicación para salir al campo en un estadio desprovisto de atmósfera, en un continente lleno de ansiedad y aun así ofrecer un rendimiento y un resultado positivo", explicó.

"Hago un llamamiento a nuestros seguidores para que sigan nuestro ejemplo y se mantengan lo más seguros posible durante lo que sin duda será un momento de prueba. No subestime la amenaza de este virus, para usted o para quienes lo rodean, y emplee las mejores prácticas para limitar la propagación, incluida una buena higiene y un distanciamiento social adecuado", aseeró.

Shi le hizo una promesa "a todos los seguidores de los Wolves". "A lo largo de los desafíos de las próximas semanas y meses, todos en Wolves continuarán trabajando tan duro como sea posible para seguir progresando, seguir innovando y regresar aún más fuertes y con más hambre para lograr el éxito. No descansaremos", sentenció.