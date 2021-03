El presidente de Atlético Alianza no presentará a su equipo ante Alianza Lima

Fechas atrás, el TAS informó de que Alianza Lima evitó el descenso a la Segunda División de Perú y que en su lugar lo haría Carlos Stein.

Esta decisión no sentó nada bien al presidente de Alianza Atlético, Lander Alemán, que dio su opinión al respecto y aseguró que su equipo no se presentará al partido ante el conjunto anteriormente mencionado.

"Me declaro en rebeldía y presento una reclamación porque eso no corresponde. Yo me inscribí a un campeonato de Primera División bajo otras condiciones, bajo un sorteo de un calendario y bajo una programación", dijo el mandatario en 'El Comercio'.