El presidente de Colombia confirmó que el fútbol no volverá tras el 27

Si lo dice el presidente de Colombia, es porque está confirmado al 100%. Iván Duque, máximo mandatario del país, dejó claro en unas declaraciones públicas que, después del día 27 de abril, el fútbol no volverá. Es lo que algunos aficionados esperaban, pues la cuarentena, en un principio, se levantará.

"Después del 27, no vamos a ir al estadio, no va a haber fútbol, no podemos esperar volver a conciertos, ni a bares ni a discotecas, vamos a tener que dejar muchas de esas prácticas de nuestra vida social a un lado", informó el dirigente en su comparecencia.

"Esta pandemia global puede llegar a estar entre 6 meses y un año; ante esos escenarios, los países no pueden permanecer en cuarentena de manera indefinida, lo que los países deben hacer es prepararse para poder enfrentar esta situación", añadió.

Antes, había llegado la confirmación del alargamiento de la cuarentena: "A partir de hoy, vamos hasta el 27 de abril con esta nueva fase del aislamiento preventivo obligatorio con el objetivo de que le quitemos velocidad de propagación al virus, vayamos fortaleciendo la capacidad de respuesta del sistema de salud y salvemos vidas".