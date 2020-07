El presidente del Benfica confirma y acepta la dimisión de Bruno Lage

No ha vuelto nada bien el Benfica del parón. Y los números han terminado por pasar factura, como casi siempre, al inquilino del banquillo.

Bruno Lage puso a disposición del club luso su puesto tras la derrota por 2-0 en Funchal. Y Luis Filipe Vieira, presidente, desveló este episodio tras el partido.

"Se dirigió a mí con gran entusiasmo y me dijo: 'Presidente, tiene mi cargo a su disposición porque entiendo que, en este momento, las cosas no son buenas para el Benfica'. No significa que no tenga la calidad y la capacidad, pero no hay condiciones para hacerlo, así que si acepta, a partir del martes, no seré entrenador del Benfica", relató Vieira.

Y según informa 'TMW', Vieira acabó aceptando el ofrecimiento de Lage, por lo que solo queda el anuncio oficial para ratificar la salida del técnico.