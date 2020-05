El presidente del Brescia explota contra Balotelli

Mario Balotelli trae de cabeza a todas las personas del Brescia. El delantero no ha convencido dentro de los terrenos de juego y ha vuelto a dar la nota fuera de ellos al no presentarse a los entrenamientos.

El presidente del Brescia, Massimo Cellino, se cansó de la actitud del futbolista y cargó duramente contra él. "Al parecer, por la forma en que actúa, ya no quiere quedarse en Italia", llegó a decir en 'World Football Show' de la 'BBC'.

"No se presenta a los entrenamientos, no parece muy comprometido con el futuro del club... ese es el problema. Balotelli tiene un gran contrato en Serie A, pero no lo tiene en Serie B. Si descendemos, no tendrá contrato alguno con el Brescia", apuntó el mandatario.

El conjunto italiano se encuentra en una posición muy delicada en la tabla clasificatoria. El Brescia es penúltimo clasificado con 16 puntos, solo uno más que la SPAL y siete menos que la Sampdoria, quien marca la salvación.

"Creo que las dos partes cometimos un error. Yo pensé que al venir a Brescia, su ciudad, se comprometería. Al mismo tiempo creo que mi anterior entrenador, Eugenio Corini, lo trató de forma incorrecta", aseguró Massimo Cellino.