El presidente del Dépor justificó los fichajes de este curso

Borges, Uche, Mujaid... Son los grandes nombres de este Deportivo de La Coruña, un equipo con una plantilla de, como mínimo, Segunda, en Segunda B. Su presidente ha explicado cómo ha podido montar semejante equipazo.

Así lo ha comentado, en una entrevista concedida a 'AS'. Empezó con Borges. "Fue una pena que no viniese en enero, pero no fue posible por el Göztepe", empezó diciendo Fernando Vidal.

"Se acaba de casar también… Bueno, con eso tendrá la nacionalidad española de forma más rápida. Está muy integrado y esto es su segunda casa. Nos puede ayudar mucho", añadió.

Tras él, pasó a Miku. "Es un jugador que ya nos interesó hace años. No soy de mirar el DNI del jugador, pero puedo decir que está en un estado físico excepcional. Mantiene la punta de velocidad y tiene un gran golpeo. Es un jugador de primer nivel y nos va a ayudar mucho", explicó.

Y reveló los entresijos del fichaje de Uche. "Hubo bastante facilidad por parte del Standard. El gran problema ha sido que tuvo muchas ofertas de superior categoría y con más dinero", desveló.

"Al final lo logramos convencer que este proyecto es a medio y largo plazo. Viene encantado a ayudar para el ascenso y hacer un equipo base para mirar a cotas más altas", dijo también Vidal.

Han sido fichajes de, como mínimo, media duración. Pensados para seguir una vez se logre el objetivo del ascenso. "Sí, aunque algunos de estos contratos están sujetos al éxito del ascenso. Si no logramos el ascenso, habrá que recomponer la plantilla", advirtió.

"El Dépor es un grande. Es un grande en Primera, imagínate en Segunda B. Está fuera de categoría. Además, hemos hecho un esfuerzo por hacer una plantilla acorde al nivel de la entidad. Buscamos las máximas garantías, aunque eso no garantiza el éxito", dijo, para finalizar.