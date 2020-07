El presidente del Elche lamentó que "quien comete el error es el beneficiado"

El Elche también mostró su enfado y disconformidad por el lío provocado por el aplazamiento del Deportivo-Fuenlabrada. Los ilicitanos, para estar en 'play off', dependían para directamente de un encuentro que ahora no se jugará en igualdad de condiciones, como sí garantizaba el horario unificado.

Joaquín Buitrago, presidente del Elche, manifestó este martes su enfado por todo lo sucedido y criticó la postura de LaLiga, que en boca de Javier Tebas negó que se vaya a repetir la jornada.

"No puede ser que quien comete el error sea el beneficiado", lamentó Buitrago, que insistió en que su club ya fue descendido por errores de gestión y ahora pide que se aplique la misma vara de medir.

"Los jugadores de mi equipo no han bajado la guardia desde que volvieron a trabajar. No han tenido ni un día para irse con la familia, ni mucho menos para fiestas. Quien haya tenido la desgracia de cometer un error, debe asumirlo con todas las consecuencias. No se puede castigar a quien ha hecho las cosas bien; no hemos competido en igualdad de condiciones", señaló el máximo dirigente del Elche.

Respecto al Fuenlabrada, Buitrago cree que este "forzó para llegar a esta situación límite para que no hubiese tiempo de maniobra, evitando así la aplicación del reglamento que les hubiera obligado a disputar el partido con los jugadores que tuviera disponibles como señala el artículo 239 del Reglamento de la Federación".

"Pero, claro, ese artículo ya lo conocían de memoria, pues fue precisamente el que invocaron para suspender el partido que tuvieron con el Real Zaragoza y sabían que si hubiesen conocido su situación con antelación tendrían que haber salido a jugar con lo justo", añadió.