El presidente del Fuenla anunció menos positivos y no renuncia al 'play off'

Jonathan Praena, presidente del Fuenlabrada, dejó claro que su equipo no renuncia a la disputa del encuentro ante el Dépor: "Queremos jugar el partido, pero no podemos proponer una fecha porque no sabemos cuando van a dar negativo los jugadores".

"Es una enfermedad que ha matado a 30.000 personas. No queremos entorpecer la competición ni perjudicar a ningún club. La respuesta ha sido tan rápida que nos hemos quedado un poco...", agregó.

El máximo representante del club madrileño habló sobre una reducción en los positivos: "En los test que nos ha hecho este domingo la Xunta, hay dos positivos menos. Hemos pasado de 28 a 26".

"El Fuenlabrada no ha hecho nada con maldad, sino estando de la mano con LaLiga y respetando a todos en cualquier momento. Después de los ataques que hemos recibido de otros clubes solo puedo decir que nuestra única intención es facilitar todo al máximo", dijo sobre la polémica que se ha generado alrededor.

Además, se refirió al Elche, el otro equipo que pujaba por ascender: "Entiendo que los jugadoress no pueden estar entrenando dos meses sin saber si van a jugar el 'play off'. Tengo entendido que el lunes por la tarde se tomará una decisión".

"Nosotros no hemos renunciado a jugar al 'play off.' En caso de no poder lo acataremos, pero no hemos renunciado. Estamos muy tranquilos. Todo lo que hemos hecho ha estado dirigido por la Liga. No tenemos un descenso", concluyó.