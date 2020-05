Ángel Torres, el máximo dirigente del Getafe, concedió una entrevista a 'Radio Marca' que dio mucho juego, como suele ser habitual en él. El empresario no solo reveló que los abonados del club tendrán gratis el abono del próximo curso; dejó otras cuestiones jugosas.

Fiel a su personalidad, se 'mojó' a la hora de referirse a cómo se debe proceder en la próxima ventana de fichaje. El Getafe ha sido el único club de España que no ha tocado el sueldo, de ahí que Torres teme que eso se le pueda volver en contra y pidiera privilegios por ello.

"Nos están tocando a tres o cuatro jugadores y este año va a ser muy difícil. El presidente del Nápoles me llama cada tres noches. Nuestro objetivo ahora mismo tiene que ser el de no vender", comenzó precisando sobre el temor a perder a futbolistas.

"También espero que en España el que se ha ido al ERTE no pueda fichar. Sólo faltaría que alguien que se ha ido a un ERTE le quite un jugador al Getafe pagando 20 kilos. Es que no tiene sentido", denunció públicamente.