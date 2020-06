El presidente del Rennes dice que Camavinga no se va al Madrid

Justo unas horas después de que se confirmase que Eduardo Camavinga había tomado una decisión y había priorizado llegar al Real Madrid frente a otros clubes, el presidente del Rennes negó públicamente su marcha.

Nicolas Holveck se explicó en 'RTL': "En estos momentos, la intención de Eduardo es la de continuar creciendo en el Rennes. Tiene una gran relación con el técnico, los asistentes... Sabe que todavía es muy joven y la próxima temporada podría ser la de su consagración haciendo grandes cosas juntos".

El presidente del equipo francés recalcó que cuenta con el jugador: "En el fútbol nunca se sabe, pero creo que el proyecto de la próxima temporada será con Eduardo en el equipo. La clave también la tienen él mismo y su entorno. Incluso si recibe una oferta millonaria, si quiere quedarse, algo que también nostoros queremos, no habrá problema".

Holveck habló del buen estado económico del Rennes y cree que ese puede ser un factor que ayude a que Camavinga se quede: "No tenemos un cuchillo en la garganta, tenemos la suerte de que nuestros patrocinadores nos apoyan en esta crisis. Afrontamos la ventana del mercado sin necesidades y con mucha serenidad".

El máximo mandatario del Rennes también descartó una posible compra por parte del Real Madrid que llegue acompañada de una cesión al conjunto francés. "No es algo que me guste mucho. Un jugador que ficha por un club y se queda un tiempo más... esp no suele funcionar", concluyó para descartar otra fórmula que podría llevar a Camavinga a la capital de España.