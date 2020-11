"El presidente me dijo que era imposible que Kondogbia se fuera..."

El entrenador del Valencia, Javi Gracia, comentó tras el empate en Mestalla ante el Getafe tras un final trepidante que su equipo igualó de penalti en el minuto 100, que hubiera sido "terriblemente injusto no haber puntuado", ya que considera que su equipo hizo méritos para haber ganado.

"Estoy contento con el partido, con el esfuerzo que se ha hecho. El partido estaba controlado en igualdad numérica, sin apenas sufrir ocasiones. Es cierto que en inferioridad hemos supuesto un poco más al tener que defender mas cerca de la portería pero no hemos sufrido en exceso e incluso hemos tenido dos ocasiones para sentenciar el partido", explicó.

"El partido se nos iba en esos dos goles del final y el empate en el últimos suspiro, cuanto menos, ha hecho que no haya sido un resultado tan cruel para los méritos del equipo, lo que me hace ser optimista. Vamos creciendo. En cuanto a puntos muy despacio pero confío en que nos pueda venir la recompensa más adelante", recalcó.

El técnico reconoció que en el caso de no haber sumado este empate "hubiera sido difícil de convencer al grupo y a los jugadores que habíamos hecho muchas cosas bien, el punto te da esa pequeña recompensa que te hace ver con otros ojos el partido. Hemos jugado 40 minutos en inferioridad y creo que hemos hecho muchas cosas muy bien en un partido que ha sido muy exigente".

Otro de los temas tratados fue la salida de Geoffrey Kondogbia. "Sé lo que he visto en la prensa. Antes del entrenamiento, el presidente me dijo que existía la posibilidad pero que había que esperar. Dos semanas antes me dijo que era imposible que saliera. Ya sabéis lo que opino...", explicó.