"El primer día en el Barça Busquets me tuvo que prestar las botas"

André Gomes aún trata de reequilibrarse emocionalmente después de la traumática lesión que sufrió en un choque fortuito en un encuentro ante el Tottenham. Desde casa, el jugador del Everton hizo un repaso a su vida con 'Eleven Sports'.

El Barça fue el momento cumbre de su carrera. No le fue muy bien del todo, pero todo recuerdo que guarda de allí es grato. Incluido el apuro de su primer día, cuando se presentó en el entrenamiento sin botas.

"En mi primer día de entrenamientos, a causa de un malentendido, no tenía botas para jugar. Busquets me tuvo que prestar unas", confesó André Gomes.

Para el luso, "estar en el Barça fue el punto alto de mi carrera. Estoy muy agradecido al club. Jugar con todos aquellos 'cracks' me hizo aprender muchísimo de cara al futuro. Donde quiera que vaya, llevo la base del Barça conmigo".

También se refirió a que es uno de los doce jugadores que ha podido jugar con Messi y Cristiano Ronaldo. "Hay que disfrutar de los dos. Aprendí mucho de ambos, son dos futbolistas de un talento descomunal. Pero, por encima de todo, poseen una mentalidad increíble. Quieren ganar siempre y se cabrean cuando no ganan, aún si es en una pachanga. Es increíble la fuerza mental de Messi y Cristiano. Están siempre listos para dar lo máximo y quieren ganar siempre", detalló.

Sobre su estado físico y emocional, transmitió buenas vibraciones a su afición. "Al principio fue difícil, puesto que tenía muchas dudas respecto a la lesión. Pero, poco a poco, he ido mejorando, y el estar viendo al equipo jugar desde fuera tenía mucha motivación para volver. El apoyo de mi familia y de los profesionales del Everton fue excelente. Además, me emocionaron mucho los mensajes que recibí de aficionados, compañeros, rivales... La familia del fútbol me ayudó muchísimo y eso fue importante para volver pronto", abrochó.