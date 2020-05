"El primer día se quedaron todos flipando con mi velocidad"

Iñaki Williams ha recordado que en su "primer día" en Lezama, en las instalaciones de la cantera, "se quedaron flipando todos con mi velocidad".

"El primer día vine acompañado de mi madre, de mi representante y de mi hermano pequeño. Ese día era de pruebas físicas y cuando me vieron esprintar se quedaron todos... Creo que batí el récord de Lezama. Fue algo curioso para el primer día", desveló.

El atacante recordó ese momento trascendente en su carrera deportiva en unas declaraciones a 'EA SPORTS' de LaLiga en la que repasa el cambio que le supuso llegar al Athletic procedente de Pamplona y en las que, además, hace una férrea defensa del "fútbol callejero".

"Pasar tardes y tardes jugando al fútbol hasta que anocheciese son momentos imborrables que te curten en la calle porque el instinto callejero no lo puedes perder a día de hoy", comentó sobre un "fútbol callejero" que considera que "no lo puedes perder porque te da motivación, porque sabes de dónde vienes y no te tienes que olvidar de dónde vienes".

"Siempre me han llamado la 'Gacela' porque corría mucho, era un bala, no podían seguirme y no me aguantaban el ritmo. Aunque no me dejaban tranquilo porque en el fútbol callejero, como prácticamente vale todo, tienes que ser pícaro y aprovechar tus condiciones", dijo desvelando también que "muchos" de sus "colegas" le "dicen que 'parece mentira que con lo tuercebotas que eras acabes en Primera División'".

Williams, en todo caso, se siente orgulloso de verse "por esfuerzo y por trabajo diario" en una situación impensable para él hace solo unos años.

"No solo es llegar a un estadio de dimensiones gigantes, en el que el césped está impoluto. Es el hecho de llegar aquí a Lezama de estar jugando en Pamplona, donde te tirabas y se te levantaba toda la piel. Guardas esos recuerdos, los de pasar de curtirte en esos campos a estar en San Mamés jugando, en el Camp Nou jugando, en el Bernabéu jugando y representando al equipo de tu corazón", reflexionó sobre su vida y su carrera el delantero bilbaíno.