"El primer día ya vi que Pedri era especial, nunca iba al medio en un rondo"

Pedri ha caído de pie en el Barcelona. El joven, que no ha cumplido los 18, se dio el lujo de ser titular en todo un 'Clásico', aunque su rendimiento fue algo descafeinado para lo que venía ofreciendo en el resto de choques de la temporada.

Rocco Maiorino, ex director deportivo de la UD Las Palmas, habló de cómo descubrió al jugador tinerfeño en sus primeros días en el primer equipo del equipo amarillo.

"En el primer entrenamiento vimos que era un jugador especial. En su primer rondo nunca iba al medio, era algo diferente", explicó a 'TMW'.

"Cuanto más tiempo pasaba, más veíamos que estábamos ante un jugador especial. Humilde, inteligente, que nunca se equivocaba, en ninguna posición o situación", continuó Maiorino.

El italiano, que ya no está en la UD Las Palmas, pidió tiempo para Pedri: "Todavía no tiene personalidad para ser un líder, es de noviembre de 2002".

Finalmente, reconoció que el equipo canario nunca hubiera vendido al futbolista de no estar muy necesitado económicamente: "Si el club no hubiera tenido dificultades económicas, no era una venta a hacer enseguida. Lo vendimos por cinco millones, con bonus podría llegar a 30, con un porcentaje para Las Palmas en el caso de una venta futura".