El primer mandamiento del Burnley: saber sufrir es un arma

Después de 27 jornadas, el Burnley puede presumir de sus 29 puntos en la Premier League. A seis de los puestos de descenso, quiere despegarse en esta recta final de Liga para no sufrir a final de temporada. Y tiene mérito: solo lleva 19 goles a favor -solo el Sheffield United está por detrás-.

El equipo que dirige Sean Dyche no suele ser dominador en los partidos. No lo hace en cuanto a posesión y tampoco en remates a la portería rival. BeSoccer Pro nos ayuda a entender cómo el equipo británico no sufre pese a tener ese rol de debilidad en los encuentros. Sabe sufrir.

El Burnley ha disparado menos que su rival en 21 de los 27 encuentros (77.8%) que ha disputado hasta ahora este curso en la Premier League. Y lo más sorprendente: en esos 21 ha conseguido sacar 25 puntos -de los 29 que tiene-.

Solo el Everton de Carlo Ancelotti le supera en este apartado, ya que los 'toffees' suman 20 duelos de 26 en los que han chutado menos al marco enemigo. Los de Goodison Park han sacado hasta ahora 33 puntos gracias a ello -y tiene 46-.

Números meritorios en este sentido que no solo cobran valor en Inglaterra. Es el tercer conjunto de las grandes ligas que más suman sin protagonizar más tiros a portería rival -por detrás del propio Everton y el Niza-.

Pese a que el Burnley no se deja guiar por los tópicos, el equipo pasa por un importante bache de resultados. No gana en el torneo doméstico desde el 13 de febrero ante el Crystal Palace y solo ha podido ganar en una de las últimas ocho jornadas.

Tiene cierto colchón respecto al descenso, pero no escapar de esa mala racha puede dejarle un difícil escenario a final de temporada...