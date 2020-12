"El primer responsable del rendimiento de Suárez soy yo"

Este fin de semana, el Atlético abre las puertas del Metropolitano al Elche. Los 'colchoneros' marchan líderes y así quieren que siga.

De cara al partido, Simeone tomó la palabra. Confía en que los goles vuelvan a las botas de Luis Suárez. "El primer responsable de su nivel soy yo más que él", le defendió.

"Nada más salir del COVID-19, pusimos a jugar a Suárez, sin darle tiempo, pero es muy importante para nosotros. Poco a poco va a ir cogiendo ritmo y esperemos que, ante el Elche, tras esta semana de entrenamiento, nos encontremos con el futbolista que el equipo necesita, determinante y uno de los mejores que hay", prosiguió.

Adelantó, de paso, que ve a Costa listo para reaparecer. "Se incorporó el jueves y lo vi bastante bien. Genera entusiasmo, nos puede aportar mucho. Psicológicamente le veo espectacular, es muy positivo y siempre pelea en la vida. Cuando esté disponible, le exigiremos lo que puede dar, que es mucho", apuntó.

Se refirió también al positivo de Grbic, que hará que el Atlético tenga que entrenarse en solitario hasta que se repitan las pruebas. "Hemos trabajado en consecuencia con lo que podíamos hacer. Jugamos a las 14.00 horas el sábado, así que el entrenamiento no iba a ser muy largo...", apuntó.

"Este es un año difícil. Ahora nos ha pasado a nosotros, también a otros. En cualquier caso, no altera nada, hay que convivir con esta situación", continuó.

Le preguntaron si ve al Atlético molestando a los de arriba. "Solo pienso en nosotros. Ya me conocéis, no opino de todo. Buscamos crecer y ojalá que esta temporada, con el partido a partido, lleguemos al objetivo que queremos", se limitó a decir.

Por último, dejó un mensaje para el 'Mono' Burgos, quien dijo haberse puesto en contacto con Simeone tras el derbi y no haber recibido respuesta. "Es cierto que cambié de número, no he hablado con él. Germán estuvo con nosotros y sabe nuestro modo de pensar. Ha dicho que somos favoritos para ganar LaLiga, pero nosotros no miramos más allá del siguiente choque", finalizó.