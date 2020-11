El primer toque de Van de Beek al United

Van de Beek pudo llegar a España hace unos meses y, al final, acabó fichando por el Manchester United por algo más de 40 millones de euros. El neerlandés, eso sí, tiene grandes rivales en su puesto.

El parón por las fechas FIFA le ha servido para reivindicarse y mandar un mensaje desde lejos a su entrenador, además de que en la revista 'NOS' también ha admitido que quiere más responsabilidades.

"Soy una persona paciente y siempre quieres jugar lo máximo posible, está claro. También creo que los minutos que he tenido y las veces que he entrado al campo he demostrado que puedo darle algo al equipo", comentó.

El centrocampista no acumula demasiados minutos en esta Premier League, ya que ha tenido más participaciones en la Champions y en la Copa.

"Puede sonar como un cliché que diga esto, preo por supuesto que me gustaría jugar más, aunque estoy disfrutando en un gran equipo y he sido muy bien recibido por todos", continuó.

Van de Beek, con un gol a España, admitió que ha mantenido ya conversaciones con Solskjaer y el técnico le ha pedido paciencia.

"Solskjaer me dice que tengo que ser paciente y que ha visto el impacto que tengo cuando entro al campo. Mi momento va a llegar y cuando lleguen las oportunidades tengo que estar preparado", acabó.