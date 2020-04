El Príncipe Alberto, feliz con Robert Moreno

La relación del Príncipe Alberto con el Mónaco es muy estrecha. El monarca es un gran seguidor del equipo y vive la actualidad de club día a día como si fuera suyo.

Alberto de Mónaco habló con 'L'Équipe' tras superar el coronavirus, al que dio positivo hace unas cuantas semanas.

"No he tenido el gusto de ver a Robert Moreno, pero es un entrenador joven que tiene muy buenas ideas de juego. Aporta carisma y energía al equipo. Había comenzado a aportar cosas positivas al equipo y un estilo de juego más atractivo que el de la primera parte de la temporada. Hay que darle tiempo", dijo el soberano al medio francés del ex entrenador de 'la Roja'.

Robert Moreno había llegado en diciembre al Principado para sustituir a un Leonardo Jardim al que no le había ido bien en su segunda etapa en el club monegasco. Con Robert Moreno, aunque poco a poco, las cosas habían mejorado.