"El problema de Griezmann es que tiene que creérselo"

Ha pasado más de un año desde el aterrizaje de Antoine Griezmann por el Barcelona y aún no ha demostrado el nivel que dio en el Atlético de Madrid. Ello le ha supuesto numerosas críticas.

"El problema de Griezmann en el Barcelona no creo que sea que no está a la altura o que está jugando en la posición incorrecta, que es lo que parece que piensa el propio Griezmann. Su problema es que necesita más confianza en sí mismo. Solo necesita eso, creérselo, tener confianza para probar su calidad en el Camp Nou", dijo Rivaldo, ex jugador azulgrana y embajador de 'Betfair'.

Vio Rivaldo las dos caras del francés, con su Selección y con el Barcelona. "En Francia está adaptado con el mismo entrenador y sistema durante muchos años, sí, pero en el Atlético tardó y después se convirtió en la estrella por varias temporadas", añadió.

Es por ello que Rivaldo ve un halo de luz en el francés: "Solo necesita eso, asimilar y creerse que en el Barcelona no tiene por qué ser diferente, que puede jugar donde quiera y demostrar que es muy bueno en cualquier equipo".

También habló Rivaldo sobre Leo Messi y la idoneidad de que juegue tras haberlo hecho con Argentina. "La decisión es más cosa suya que de cualquier otro. Porque si Messi quiere jugar, será complicado convencerle de lo contrario. Es un asunto que debería discutirse entre Messi, Koeman y el cuerpo médico, pero creo que, como me pasaba a mí, querrá jugar", explicó.

Por último, el ex jugador azulgrana se refirió al máximo rival, el Real Madrid. "Isco ha sido fundamental en el Real Madrid, pero ahora eso no está pasando, así que podría seguir el ejemplo de James. A mí no me sorprendería que hiciera un movimiento similar. Viendo cómo le va a James, lo feliz que es en Inglaterra, puede que se lo piense, especialmente si empeza a ver que sigue jugando menos", sentenció.