"El problema del Barça no es el VAR, es su pobre fútbol"

Rivaldo no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar del Barcelona. El embajador de 'Betfair' habló sobre los problemas que ha tenido el Barça desde que se reanudó la competición.

"En mi opinión, el problema del Barcelona no es el VAR o las decisiones arbitrales. El problema fundamental es la baja calidad de su fútbol. Necesitan mejorar para volver a su estilo y enamorar a todo el mundo", aseveró Rivaldo.

Tiene claro el ex jugador que las críticas de Bartomeu sobre el VAR son una mera "distracción". "Es normal que a veces te molesten las decisiones del VAR, pero siempre he dicho que no creo que en los arbitrajes haya premeditación a favor del Madrid o el Barcelona", explicó.

"Las declaraciones de Bartomeu tienen diferentes objetivos, pero fundamentalmente pretendía desviar la atención mediática del momento convulso que vive el equipo", añadió el brasileño.

No quedaron ahí sus palabras. "Acompañar a los jugadores en sus críticas puede perseguir quitarles algo de presión en este momento tan tenso para el vestuario. Aunque estén luchando por LaLiga, es evidente que atraviesan un mal momento, así que empiezas a señalar cosas como el VAR para justificarte ante la prensa y los aficionados y así alegar que no es tu culpa, la de los jugadores o la de los entrenadores", insistió el embajador de 'Betfair'.

Aseguró Rivaldo que "no puedes decir que el VAR es el responsable de que el Real Madrid sea líder, especialmente cuando ves cómo juega el Barcelona".

"Lo que me preocupa, viendo el ritmo bajo del equipo, es la Champions, que debería ser el principal objetivo del club. Sin público, con el Nápoles lanzado... la vuelta de los octavos puede ser peligrosa para el Barça", espetó el brasileño.

También habló Rivaldo del que debe ser el jugador a fichar por el conjunto azulgrana. "Todo apunta a que la cláusula de Lautaro ya ha expirado y que el Barcelona tendría que negociar con el Inter. Sin duda, creo que el equipo debe centrarse en Neymar. Y hacerlo ya para este verano. Si Ney se une a Messi, será de nuevo aquel sensaiconal equipo que ganó tanto hace años. Es el mejor fichaje para animar al grupo e incluso dar descanso a Messi", sentenció.