El problema "personal" de Villas-Boas para su próxima cita de Champions

La Champions pasa factura a Villas-Boas. El Olympique de Marsella perdió sus dos primeros compromisos frente a Olympiacos y Manchester City y su figura se tambalea. Sobre esto fue cuestionado Andoni Zubizarreta, el director deportivo que le firmó, en su charla con 'Téléfoot'.

"Sabíamos que no iba a ser fácil para el Marsella en la Champions, pero no hasta este punto", reconoció el español, consciente de que el técnico está más que capacitado para revertir esta complicada situación que atraviesa el equipo.

Zubizarrete cree que Villas-Boas no se arrepiente "en absoluto" de su decisión de continuar en la entidad. Y la siguiente cita no será nada fácil a nivel emocional.

"Creo que su problema es que el próximo partido es contra el Oporto. Y es una coincidencia que le afecta. No es profesional, es personal. Tiene que meterse en la cabeza que tiene que ir a Oporto a ganar el partido. Es la primera vez que regresa a casa y a veces no es fácil. Pero no creo que se arrepienta de haberse quedado", cerró 'Zubi'.