El Promesas jugará por primera vez en su historia el 'play off' de ascenso a Segunda

La cantera del Real Valladolid está de enhorabuena. Su gran temporada, en un grupo complicado, ha tenido premio, pese a la finalización anticipada del campeonato. Jugará el 'play off' de ascenso a Segunda.

Será la primera vez en la historia del filial pucelano que tenga la opción real de ascender a la categoría de plata. Nunca antes el Promesas se había visto en una situación igual, y ahora, de repente, se encuentra a tres partidos de hacer historia.

El empate en la última jornada disputada, ante el filial del Alavés, hizo caer a los de Javi Baraja a la cuarta plaza. Por delante de los blanquivioletas quedaron la UD Logroñés, primera de grupo con sus intratables 62 puntos, la Cultural y el Bilbao Athletic, ambos con 49, solo dos puntos por encima de los castellanos.

Como cuarto clasificado, el Pucela se enfrentará a uno de los tres segundos de los otros grupos: el Ibiza, el Barça B o el Marbella. Tres rivales temibles, pero las fuerzas se igualarán al ser una eliminatoria a partido único en campo neutral.

El sueño del Valladolid Promesas no está claro cuándo comenzará, pues el 'play off' de ascenso aún no tiene fechas. En él se aplicarán las normas excepcionales aprobadas por la RFEF este viernes: los cinco cambios y los 20 convocados.