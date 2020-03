El propietario de Olympiacos y Nottingham Forest, positivo por coronavirus

El coronavirus ha llegado de inmediato al mundo del fútbol. Evangelos Marinakis, propietario del Olympiacos y del Nottingham Forest, confirmó este martes que ha dado positivo en coronavirus.

"El virus me visitó y me siento en la obligación de hacerlo público. Me siento bien y he tomado todas las medidas necesarias y las instrucciones de los médicos", aseveró Marinakis en su cuenta de Instagram.

Marinakis confesó sentirse bien y advirtió al resto de la población. "Recomiendo encarecidamente a todos mis conciudadanos que hagan lo mismo. Les deseo a todos una recuperación rápida", añadió.

El propietario del Nottingham Forest estuvo el pasado viernes viendo el partido ante el Millwall. 'Daily Mail' no es capaz de asegurar si tuvo contacto con algún miembro de su plantilla.

Es el primer caso que se ha producido en el mundo del fútbol inglés. A ello se le une el hecho de que las dos próximas jornadas se vaya a jugar sin público en España, así como el Barcelona-Nápoles del próximo miércoles de Champions League.