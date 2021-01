El propio Cholo lo confirmó: "Lo de Moussa Dembélé está muy avanzado"

El Cholo cree que el Sevilla estará entre los candidatos a ganar la Liga hasta que acabe la temporada. Un objetivo que sonó mucho antes de que iniciara el curso en la capital andaluza se ha trasladado a las palabras de su próximo rival en el campeonato doméstico en rueda de prensa. Además, confesó que el fichaje de Moussa Dembélé está "muy avanzado".

"Me gusta el Sevilla, siempre tiene un carácter especial, competitivo, se ha reforzado muy bien como siempre lo hace y tiene jugadores importantes y una plantilla muy completa. Competirán hasta el final por ganar la Liga. Felicito a Julen por su renovación, está haciendo un muy buen trabajo", afirmó el técnico.

Cuando le preguntaron, dando por hecho que se dará, sobre la incorporación de Moussa Dembélé procedente del Olympique de Lyon, contestó: "Todavía no está confirmado, sí muy avanzado. Me voy a mostrar de cara al partido que me interesa y, cuando esté, si está, opinaré".

Ya en líneas más generales respecto a cómo está su equipo de cara al duelo con el Sevilla, explicó: "El Sevilla viene de competir con un ritmo de juego muy bueno, se les vio muy bien en el último partido. Siempre compiten y juegan muy bien, aprovechan su juego posicional, ir eliminando rivales para romper por las bandas gente que llega en segunda línea, muy buen juego en el medio... Hace años que compiten cada vez mejor".

Respecto al césped del Wanda Metropolitano, comentó: "Muy bien. Se le ve muy bien, con un estado normal para poder competir y, seguramente, no habrá ninguna dificultad con el campo". Trippier, que sigue sancionado, está "muy bien, con muchas ganas de jugar, enganchado como siempre".