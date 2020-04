El protocolo de LaLiga no convence a los futbolistas

El COVID-19 obligó a parar las competiciones de todo el mundo. Pero ya se ve la luz al final del túnel y los equipos de fútbol tienen previsto ir volviendo al trabajo de manera gradual.

Pero hay muchas dudas en el aire. Asegura 'Sport' que los jugadores de LaLiga tienen miedo.

Según esta fuente, hasta seis equipos habrían amenazado con no disputar partidos si Sanidad no da garantías de que todo está bajo control. No cita 'Sport' los clubes en cuestión, pero afirma que en esa lista habría equipos de la zona alta y también de la zona baja de la clasificación.

Los futbolistas no están convencidos del protocolo de LaLiga. Creen que hay ciertos aspectos que quedan en el aire y no quieren ver comprometida su salud.

Los jugadores están en contacto con los cuerpos médicos de sus clubes. Quieren saber de primera mano si, efectivamente, el fútbol volverá sin riesgos.

La Asociación de Futbolistas Españoles (AFE), por su parte, se ha encargado de elevar las dudas a Sanidad y al CSD. Han preguntado si los clubes están autorizados a realizar test en misivas a ambas entidades.

De momento, no hay prevista una fecha de regreso. Los futbolistas esperan que sus dudas se resuelvan antes de tener que volver al césped.