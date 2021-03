El próximo paso de Gignac: ¡ser directivo de Tigres!

Se ha convertido en leyenda de Tigres, pero quiere dar un paso más cuando su carrera haya llegado a su ocaso. André Pierre Gignac sueña con continuar en las filas del conjunto mexicano.

"Después de mi carrera de futbolista voy a aprender, y quiero aprender, si me dejan, ser directivo o algo en el club. Es algo que no puedo explicar, es algo de que no me quiero ir", confesó el delantero francés a 'TUDN'.

Gignac lleva desde 2015 en las filas del conjunto mexicano, al que ha llevado incluso a la final del Mundial de Clubes en este 2021.

"Vamos a ver cómo me sienta. No quiero terminar dando lástima, no quiero terminar en la banca sin hacer goles. Hasta que mis piernas respondan, voy a estar listo", añadió Gignac.

También habló el francés sobre el 'Tuca' Ferretti: "Lo que hemos hecho ha sido algo importante para la institución, hemos crecido demasiado. Nos mentenemos con casi el mismo cuerpo técnico durante diez años. Hay una estabilidad increíble en el club y eso es lo más importante en cualquier institución, la estabilidad".