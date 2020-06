El proyecto de Luis Fernández con ex jugadores para entrar en la Federación

Luis Fernández quiere remodelar el fútbol francés desde dentro. El ex entrenador aseguró que se presentará en un proyecto para las eleccioes de la Federación Francesa.

Tiene la intención Luis Fernández de presentar una lista en la que aparezcan ex jugadores de las generaciones del 84 y el 98, campeonas de Europa y del Mundo, respectivamente, para fortalecer el papel de los futbolistas.

"He podido reflexionar durante el confinamiento para armar un proyecto. Hay que reorganizar el fútbol francés que está mal ahora mismo. Mi objetivo es el de reunir a ambas generaciones para obtener un proyecto común", aseguró el ex técnico del Athletic en 'L'Équipe'.

"Jugadores como Amoros, Giresse, Tigana, Barthez, Boghossian, Petit, Pirès, Deschamps, Vieira o Zidane quieren ayudarme. Les dije que no podíamos seguir así, que hay que presentarse a las próximas elecciones del fútbol francés", añadió.

Luis Fernández no está de acuerdo con la gestión que Noël Le Graet ha hecho durante los últimos años al cargo de la federación, pues entiende que busca el interés personal y no el global.

"Todos los grandes equipos llaman a su historia para fortalecerse. En Francia no hacemos algo así. El Olympique de Marsella, por ejemplo, busca dirigentes que no tengan nada que ver con su historia. ¿Por qué no busca en aquellos que ganaron la Champions de 1993? Los aficionados también hacen mucho, pero un club sin aficionados no es nada. ¿Por qué no se les integra en el Consejo de Administración", sentenció.

De esta forma, Luis Fernández aseguró que su intención es la de reunir a un grupo de alrededor diez ex futbolistas para presentarse a las próximas elecciones de la Federación Francesa.