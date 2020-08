El proyecto favorito para mandar en el Barça en 2021 cuenta con Xavi... y Messi

Josep Maria Bartomeu fijó las elecciones para el mes de marzo, una decisión, a juicio de Víctor Font, algo irresponsable viendo la situación del club. El candidato a la presidencia analizó la actualidad del Barcelona a su paso por los micrófonos de 'El Larguero' de la 'Cadena SER'.

"Pensaba que el fondo lo habíamos tocado el día del 2-8, pero cada día nos vamos superando, ahora con la entrevista de Bartomeu. Es el colofón a unos años de pésima gestión deportiva e institucional. La estabilidad solo se va a lograr con una nueva directiva en el club", aseguró Font.

Sobre el 2-8, calificó el resultado como "una vergüenza" porque la Champions "es un escaparate mundial" y se trata de "un terremoto que puede tener efectos relevantes" en la entidad.

Preguntado sobre si prescindiría de Ronald Koeman aunque ganase todo, Font fue claro: "No cambiaría mis planes. Es imprescindible implantar el proyecto que llevamos a corto y medio plazo. Para seguir ganando en 2030 lo tenemos que implantar. Si nosotros ganamos, Koeman no será el entrenador. Es un mito del barcelonismo. Hay que agradecerle que quiera asumir el reto, desearle la mayor de las suertes y que contribuya en el proyecto".

El entrenador de su futuro Barça es Xavi: "La parte de la gestión de la plantilla la llevaría Xavi. Luis Suárez ha dado mucho a este club y él ha declarado que en algún momento hay que hacer la transición. Hay que hacer limpieza, pero ver también cómo afecta a leyendas como Gerard Piqué o Sergio Busquets. Koeman estará mínimo un año y tiene que tomar todas estas decisiones y, si luego no sirve, se habrá quemado otro mito del barcelonismo. El club necesita estabilidad. ¿Messi? Xavi quiere que siga en 2021".

Font descartó el fichaje de Neymar porque no es viable en el apartado económico y lamentó la decisión pasada con Kylian Mbappé: "No he hablado con él, pero me encanta. Me duele cuando hubo la opción de ficharle para sustituir a Neymar y se optó por Dembélé cuando Kylian estaba a tiro".