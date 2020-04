El PSG anota a Reguilón en su agenda

Reguilón se está haciendo un nombre en el Sevilla. Su reputación ha pasado a ser internacional y, tal y como apunta 'RMC Sport', el PSG le ha anotado en su agenda. El objetivo es que arribe a Francia como sustituto de Kurzawa, que tiene muchas posibilidades de marcharse.

El jugador se está sacando un 'máster' en Andalucía de cara a su regreso al Real Madrid, pero puede que se quede si hueco en la capital. Ello multiplicaría las oportunidades de los parisinos para tratar de incorporarle a sus filas. Cuesta 14,6 millones de euros.

En sus últimas declaraciones, el futbolista no dijo nada sobre su futuro. Esto puede deberse bien a que no es consciente de que le buscan en la Ligue 1 o bien porque no quiso desvelar nada acerca de lo que sucederá. Todo dependerá de la entidad 'merengue', con la que tiene contrato hasta 2023.

Una de las claves para que el PSG le atraiga es que goce de muchos minutos. Tuvo que alejarse de la escuadra de Zidane por falta de protagonismo y, si el club galo le promete que será el sustituto de Kurzawa con todas las garantías, puede que le seduzca.