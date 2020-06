El PSG anunció que tres jugadores pasaron el COVID-19

A pesar de que la Ligue 1 terminó con el PSG como campeón, el cuadro parisino vuelve en unos días a los entrenamientos para preparar la Champions.

De cara al regreso, el club realizó unos test PCR para saber si hay algún positivo. Y gracias a esas pruebas se ha descubierto que tres jugadores tuvieron el COVID-19 al presentar anticuerpos en sus organismos.

También destacar que un miembro del cuerpo técnico también pasó la enfermedad. Obviamente, toda la plantilla dio negativo.

El comunicado del PSG recoge que el contagio por coronavirus tuvo lugar durante el periodo de confinamiento.

Les tests de dépistage PCR et sérologiques menés hier auprès des joueurs et du staff ont montré 4 cas antérieurs de contaminations au Sars-Cov2 (3 joueurs et 1 membre du staff).