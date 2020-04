El PSG busca laterales: Telles y Achraf, los favoritos

El fútbol ha parado y no se sabe si las competiciones van a volver. Y, hasta que el fútbol no termine, no se abrirá el mercado de fichajes.

Pero los clubes ya tienen más o menos perfilados los fichajes que le interesan. En el PSG, por ejemplo, buscan desesperdamente laterales.

Dos serían las opciones: Alex Telles, del Oporto, y Achraf Hakimi, cedido en el Borussia Dortmund por el Real Madrid. Ambos futbolistas estarían en la agenda del conjunto parisino para el próximo curso.

Según 'Gaucha', el PSG ya habría movido ficha incluso por Alex Telles. En las últimas horas, las negociaciones habrían avazado. Es más, este medio se atreve a poner precio a la operación: 20 millones de euros le costaría al PSG atar al lateral zurdo. La idea del PSG pasa porque Alex Telles ocupe la plaza que deje Kurzawa, cuyo contrato termina en junio y no seguirá.

El otro nombre en la lista de deseos del PSG sería el de Achraf Hakimi. Los galos son uno de los siete equipos grandes que le siguen la pista al defensa. Leonardo vería en Achraf al recambio perfecto para Thomas Meunier, que podría abandonar el Parque de los Príncipes este verano.