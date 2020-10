El PSG cambia de política de fichajes tras su fracaso al vender jugadores

Hay muchs críticas por cómo ha afrontado el Barcelona este complicado mercado de fichajes, en el que la prioridad era renovar una plantilla envejecida y con pocas alternativas.

Sin embargo, no ha sido el único equipo que ha sufrido un frenazo importante a la hora de traspasar jugadores. El PSG también quería colocar a varios hombres para hacer mejores fichajes y finalmente ha tenido que cambiar su política de llegadas para adaptarse a los nuevos tiempos.

El último gran fichaje del jeque fue Mbappé y, desde entonces, el equipo se ha ido adaptando a los nuevos tiempos con cesiones, fichajes a coste cero y similares.

Esta temporada, tres futbolistas han mejorado la plantilla de Tuchel: Florenzi, Moise Kean y Danilo Pereira. Solo el último tiene opción de compra obligatoria.

Se fueron gratis Meunier, Cavani, Choupo-Moting y Thiago Silva y todos lo hicieron sin dejar un euro en caja, una situación que está repitiéndose demasiado en los últimos tiempos.

A Al-Khelaïfi no se le está dando tan bien vender jugadores como comprarlos y por eso muchos terminan marchándose sin dejar un euro en la caja. El siguiente podría ser un Julian Draxler que aún tiene cartel, aunque ha ido claramente de más a menos en Francia. Acaba contrato en junio y, pese a ser el gran candidato para ser traspasado, terminó permaneciendo en París.

No es que ya no haya dinero, pero el control financiero obliga a una mejor gestión de los recursos, que de momento en Francia no está dándose y que mantiene al PSG a flote por todo lo hecho en los últimos años. Los fichajes de las dos últimas campañas, a excepción de Cavani, hablan de un problema que podría ir a más...