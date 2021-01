"El PSG es una opción ideal para que Messi brille en sus últimos años"

El futuro de Lionel Messi es una incógnita, más aún con el atraso de las elecciones del FC Barcelona. El temor a que se acabe marchando tras acabar su contrato está ahí, y lo que suceda después será sin dudas la noticia futbolística del año. Si esto ocurre, ahí quiere estar el Paris Saint-Germain.

Ya dijo Leonardo que está en la mesa para llevárselo si no renueva. Para Rivaldo, histórico del FC Barcelona, embajador de Betfair y opinador habitual de la actualidad azulgrana, el Parque de los Príncipes sería el mejor destino posible para Messi si finalmente sale del Barça.

"El PSG sería una buena opción, un destino ideal para Messi. Primero, porque es un club muy bien estructurado. Pero es que además jugaría con Neymar en una liga, la francesa, en la que Messi seguro que brillaría sin problemas. Tiene un poco menos de nivel que LaLiga o la Premier, así que podría gestionarse físicamente para luego afrontar en muy buena forma los compromisos de Champions", relató.

Rivaldo entiende que "el PSG es uno de esos pocos clubes que podría pagar a Messi un salario como el que tiene ahora". "Además, ayudaría mucho al crecimiento de la Ligue 1, que ha ido perdiendo fuerza en los últimos años frente a la Bundesliga o la Serie A. Yo creo que Messi tiene bastantes motivos para decir "sí" a la oferta del PSG", agregó.

Cuestionado por la roja a Messi en la Supercopa de España ante el Athletic, el brasileño salió en su defensa: "He leído muchas cosas sobre esa expulsión: que si está cansado y frustrado con la situación del club, consigo mismo… pero yo no lo veo así. Todos tenemos un día malo y a veces perdemos los nervios. Messi no es un alienígena, tiene sentimientos y es normal que algo así le haya pasado. Pero ya está, yo no le daría más importancia. Son cosas que a veces pasan en el punto y punto. No hay que buscarle tres pies al gato".

También se refirió a la esperada renovación que no llega de Sergio Ramos: "Hay siempre un riesgo de lesionarte de gravedad y tener problemas, pero no creo que eso influya en el compromiso que tiene Sergio en con el Real Madrid en el campo. Adora ese club y siempre ha sido un profesional excelente. No me imagino a Ramos borrándose por una lesión. Continuará dándolo todo como siempre".

Se espera que a Ramos lo acompañe David Alaba tras firmar en verano como agente libre. A Rivaldo le parece un refuerzo de diez. Y de paso, cree que los blancos podrían mandar allí a Éder Militao: "En el Bayern seguramente ya saben que se marcha Alaba y que presumiblemente lo haga al Real Madrid. Así que podría ser una buena ocasión para ocupar su hueco. A veces un jugador no puede triunfar en un gran club, pero eso no significa que no tenga virtudes para jugar en otro gran club. Y eso creo que es lo que le podría pasar a Militao".

Por último, sobre la opción de que Guardiola entrene algún día a la Selección Brasileña, así habló Rivaldo: "Yo no lo veo, pero no por nada. Pep es uno de los mejores entrenadores del mundo de y la historia, pero en Brasil hemos visto que lo que mejor ha funcionado siempre son entrenadores brasileños, que conocen la idiosincrasia del país y de su fútbol. Brasil ha ganado cinco Mundiales y siempre fue con entrenadores brasileños. Me parece que es la fórmula ideal con la que yo jugué dos finales de un Mundial, además".