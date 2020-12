"El PSG ha gastado muchísimo para tener opciones de ganar"

Si algo se ha achacado siempre a clubes como el PSG y similares es su aparentemente ilimitada capacidad de gasto, que ni el 'Fair Play Financiero' ha logrado frenar. Koeman ha señalado precisamente eso al ser cuestionado por su rival en octavos de la Champions.

El técnico neerlandés, en una breve comparecencia para los canales oficiales del Barcelona, analizó el duelo de octavos de la Champions, ante el PSG. "Siempre puede tocar un equipo fuerte y nos ha tocado PSG, pero somos fuertes y la eliminatoria está igualada", afirmó.

"En los últimos años, el PSG ha gastado muchísimo dinero para tener opciones de ganar títulos grandes como la Champions. Llegaron a la final el año pasado y tienen que estar siempre. Pero nosotros también queremos estar. Veo un duelo bonito e igualado", añadió al respecto.

No quiso ahondar mucho más en la eliminatoria, pues no se disputará hasta febrero. "No podemos decir mucho más porque no sabemos qué habrá en febrero", explicó.

"Primero hay que dar importancia a LaLiga y luego ,a ver si recuperamos a los lesionados para tener a nuestros jugadores disponibles para enfrentarnos a ellos", dijo, para finalizar, Ronald Koeman.