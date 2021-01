El PSG luchará hasta el último día del mercado por Dele Alli

Mauricio Pochettino tiene claro que quiere a Dele Alli en sus filas y no parará para conseguirlo. Pese a que Daniel Levy, dueño del Tottenham, no parece muy por la labor de dejarle ir, en el Parque de los Príncipes no pierden la esperanza, según Fabrizio Romano, experto en el mercado, y pelearán por él hasta el último día de mercado si es necesario.